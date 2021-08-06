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Kuzey Kore'de binlerce kişi şiddetli yağmur nedeniyle tahliye edildi

Kuzey Kore’de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evleri yıkılan binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

06.08.2021 - 13:32 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Kore'de binlerce kişi şiddetli yağmur nedeniyle tahliye edildi
Kuzey Kore'de şiddetli yağmur
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AA

Kuzey Kore devlet televizyonunun haberinde, Kuzey Kore'nin kuzeydoğu bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların 1170 evi yıktığı, sular altında bıraktığı ve evlerde yaşayan 5 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edilmek zorunda kaldığı belirtildi.

Güney Hamyong eyaletinde etkili olan sağanak yağışların yüzlerce hektarlık tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok köprüyü yıktığı ifade edildi.

Henüz herhangi bir can kaybının bildirilmediği vurgulanarak, bölgenin birkaç gün boyunca şiddetli yağış almaya devam edeceği aktarıldı.

Görsel: 2020 yılına aittir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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