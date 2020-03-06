Kuzey Kore'de 380 turistten 221'inin karantinası sona erdi

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kore Merkezi Haber Ajansındaki (KCNA) haberde, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınan yabancılardan 221 kişinin taburcu edildiği belirtildi.
Haberde, 159 kişinin ise karantinada tutulmaya devam edildiği kaydedildi.
Kuzey Kore'de Kovid-19 salgının Güney Kore'de hızla yayılmasının ardından 380 yabancı karantina altına alınmıştı.
- Güney Kore'den Japonya'ya karantina kararı uyarısı
Güney Kore, Japonya'nın bu ülkeden gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulama kararını kaldırmaması durumunda yaptırımlar uygulayacağı uyarısında bulundu.
Yonhap ajansının haberine göre, Başbakan Chung Sye-kyun, Japonya'nın söz konusu kararının üzüntüyle karşılandığını belirtti.
Chung, Japon hükümetinin bu uygulamasının Güney Kore halkına giriş yasağı anlamına geldiği yorumunu yaparak, "Bunu çok üzücü olarak değerlendiriyor ve bu mantıksız tedbirin hemen geri çekilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha da Japonya'yı salgın açısından riskli bölge ilan etmek ve buraya seyahat kısıtlamaları dahil tüm muhtemel tedbirleri almayı düşündükleri yorumunu yaptı.
- Japonya, deprem ve tsunami kurbanlarını anma törenini iptal etti
Japonya'nın 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide ölenler için düzenlenmesi planlanan anma törenlerinin Kovid-19 nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
Kyodo'nun haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, törenin salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında iptal edildiğini kaydetti.
Suga, ülkede tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayarak söz konusu iptalin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Gelecek hafta düzenlenmesi planlanan törene Başbakan Abe Şinzo'nun da katılması bekleniyordu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aşarken salgında toplam 3 bin 386 kişi yaşamını yitirmişti.
Kuzey Kore'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmazken, Güney Kore'de 6 bin 284 vaka görülmüş ve 43 kişi hayatını kaybetmişti.
Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin öldüğü Japonya'da 1054 vakaya rastlanmış ve ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullar ilkbahar tatiline kadar kapatılmıştı.
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