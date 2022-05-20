Kuzey Kore Covid-19'a karşı çay ve tuzlu suyla savaşıyor

- EPA
Nüfusun tamamına yakınının aşılanmadığı ve antiviral ilaçlara erişimin olmadığı
Kuzey Kore, koronavirüsle mücadele ediyor.
2020 başında, tüm dünyada koronavirüs vakaları hızla yayılmaya başladığında Kuzey Kore sınırlarını kapatmıştı.
Pandemiden bu şekilde kaçınmaya çalışan yönetim, dışarıdan tıbbi yardım almayı da reddetti.
Bugün artık koronavirüs vakaları o binlerce kişide görülmeye başladı, can kayıpları da kayda geçiyor.
Devlet medyası ise, "yüksek ateş" olarak ifade ettiği hastalığa karşı geleneksel yöntemleri öneriyor.
Sıcak içecekler
Hastalığı çok ağır geçirmeyenler için yönetimdeki partinin gazetesi Rodong Simnun zencefil çayı ve hanımeli çayı gibi bitkisel çayların içilmesini öneriyor.
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Sıcak içecekler bazı Covid-19 semptomlarını hafifletebilir. Örneğin ağrıyan boğaza, öksürüğe iyi gelebilir ve normalden fazla sıvı kaybeden hastaların bu kaybı telafi etmesine yarar.
Zencefil çayının iltihabı ve ağrıyı azalttığı da biliniyor.
Ancak bunların hiçbiri virüsün yok edilmesi için bir tedai yöntemi değil.
Tuzlu su
Devlet medyası kısa süre önce gece gündüz tuzlu suyla gargara yapan bir çiftle yapılan röportajı yayımladı.
Bu "antiseptik çözeltiyi" oluşturabilmek için Başkent Pyongyang'a bin ton tuz gönderildi.
Bazı çalışmalar tuzlu suyun hem boğaz hem de burundaki soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı mücadeleye yardımcı olabileceğini söylüyor.
Ancak bu yöntemin koronavirüsün yayılmasını engellediğine dair pek bir kanıt yok.
- Reuters
Covid, havadaki parçacıkların nefesle içeri alınasıyla vücuda giriyor. Yani gargara ağızdan alınan virüsü engellese bile burun yolu virüs için hâlâ açık.
Vücuda girdikten sonra da virüsün çoğalıp organlara yayılmasını engellemek için gargara yapmak bir seçenek değil.
Ağrı kesici ve antibiyotikler
Devlet televizyonu hastalara iburofen gibi ağrı kesiciler almalarını, amoxicillin gibi antibiyotikleri kullanabileceklerini duyurdu.
- Getty Images
Ağrı kesiciler
Ibuprofen (ve diğer parasetamoller) ateşi düşürüp baş ağrısı ve boğazdaki ağrıya iyi gelebilir. Ancak bu da virüsün temizlenmesi ve çoğalmayı durdurması için bir çözüm değil.
Virüsler karşı değil bakteriyel bulaşıcı hastalıklara karşı etkili olan antibiyotikler de önerilmiyor.
Antibiyotik çalışmaları bugüne kadar Covid hastalarının hastaneye yatışını azaltmadı.
Sağlık sistemi
Kuzey Kore'nin sağlık sistemi bazı temel ücretsiz bakımları ve tedavileri sağlıyor, şehir merkezlerinde uzmanlaşılan konularda da ücretsiz tedavi olanağı var.
Ancak son yıllarda ekonominin daha da kötüye gitmesi, yaptırımlar ve kıtlığa yol açan kötü hava koşulları nedeniyle tedaviler için gerekli ilaçlara ve ekipmana ulaşmakta ciddi zorluk çekiliyor.
Özellikle de Pyongyang dışında yeterli sağlık çalışanı da bulunamıyor. Sağlık sistemindeki sorunlar son yıllarda Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıyor.
Devlet televizyonu, hem sağlık ekipmanı hem ilaçların son dönemde yoğun olarak satın alındığını ve talebin karşılanacağını söylüyor.
Uluslararası yardım
Kuzey Kore geçen yıl Çin'in küresel aşılama planı Covax altında teklif ettiği 3 milyon doz Çin aşısını reddetti.
Ancak kısa bir süre önce Çin'in Shenyang şehrine üç boş uçak gönderdi. Uçakların tıbbi malzeme alıp ülkeye dönmesi planlanıyor.
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