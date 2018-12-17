Kuzey Kore: ABD'nin yeni yaptırımları nükleersizleştirme hedefinin önünü tıkıyor

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Kuzey Kore, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımlar listesine Pyongyang yönetiminden 3 üst düzey yetkiliyi de alma planına tepki gösterdi.
Pyongyang, ülkenin resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamasında Washington'a bu gibi eylemlerin "Kore yarımadasının nükleerden arındırılması hedefinin önünü sonsuza kadar kapatabileceği" uyarısına bulundu.
Oysa iki ülke arasındaki ilişkiler Haziran'da Singapur'da düzenlenen tarihi zirve ile ısınmaya başlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirve sonrası Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmışlardı.
Sonraki süreçte iki taraftan öfkeli açıklamalar da geldi, gerilimi azaltacak adımlar da.
İlişkilerin rayına oturması için ikinci bir ABD-Kuzey Kore zirvesi yapılması dahi önerildi. Trump bu fikre açık olduğunu söylese de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "aceleye gerek yok" mesajını verdi.
ABD Kongresi'nin talebiyle Kuzey Kore hakkında düzenli olarak sunulan bir rapor ise dengeleri bir kez daha değiştirdi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın, haklarındaki insan hakları ihlalleri ve sansür iddialarını gerekçe göstererek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağ kolu Choe Ryong-hae dahil 3 yetkilinin ülkedeki mal varlıklarını donduracağı açıklandı.
Raporda Kim Jong-un'un sağ kolu Choe Ryong-hae, ülkenin güvenlik bakanı Jong Kyong-thaek ve propagandadan sorumlu yetkilisi Pak Kwang-ho'ya yönelik olası yaptırımlara, haklarındaki "sansür ve insan hakları ihlalleri" suçlamaları gerekçe gösterildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino , Kuzey Kore'yi "yargısız infazlar, zorla çalıştırma, tecavüz, uzun süreli ve keyfi gözaltılar, zorla kürtaj ve diğer cinsel şiddet türleri konusundaki dünyadaki en kötü örneklerden biri" olarak niteledi.
Pazartesi günü Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin yeni yaptırımlarını "şaşkınlık ve kızgınlıkla" karşıladıklarını açıkladı.
KCNA haber ajansında yer alan açıklamada, ABD'nin bu gibi adımlarla ilişkileri iki tarafın da birbirine öfkeli mesajlar verdiği "eski seviyeye geri döndüreceği" uyarısı yapıldı.
Açıklamada ayrıca, ABD'nin "olabilecek en üst düzeyde baskı" politikaları ile "büyük bir yanlış hesaba" düştüğü öne sürüldü.
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