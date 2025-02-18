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        Haberler Dünya Kuzey Kore: ABD absürt bir plan peşinde | Dış Haberler

        Kuzey Kore: ABD Kuzey Kore'yi nükleerden arındırmak gibi absürt bir plan peşinde

        Kuzey Kore devlet medyasında yer alan habere göre Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması planını 'absürt ve modası geçmiş' olarak tanımlıyor.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 18.02.2025 - 00:44 Güncelleme: 18.02.2025 - 00:44
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        Kuzey Kore: ABD absürt bir plan peşinde
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        Kuzey Kore devlet medyasında yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılması planını 'absürt ve modası geçmiş' olarak tanımladı.

        Habere göre, Kuzey Kore nükleer gücünü artırmaya devam edecek.

        Açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Japon ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşme sonucu yayımlanan bildirinin ardından geldi.

        Kuzey Kore son aylarda balistik füze denemelerini de artırırken, ABD'nin Pasifik'teki yeni adımlarını, kendi güvenliği adına tehdit olarak değerlendiriyor.

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