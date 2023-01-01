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Kuzey Kore'den 2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ile Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin 2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi

Giriş: 01.01.2023 - 07:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Kore yeni yıla balistik füze denemesiyle girdi
Kuzey Kore yeni yıla balistik füze denemesiyle girdi
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AA

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin 2023'ün ilk saatlerinde balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, yerel saatle 02.50 sularında Ryongsong bölgesinden kısa menzilli balistik füze fırlatıldı.

AA'nın haberine göre; Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan balistik füze havada 400 kilometre katettikten sonra denize düştü.

Genelkurmay açıklamasında "Ordumuz, Kuzey Kore provokasyonlarına çok kuvvetli şekilde yanıt verme yeteneklerine dayalı sağlam bir hazırlık duruşunu koruyor." denildi.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, yaklaşık 100 kilometre irtifaya erişen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesi dışında düştüğünü teyit etti.

Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.

Resmi Kyodo ajansı, Kuzey Kore yönetiminin, yıl başında füze denemesi yapmasının alışılmadık olduğunu bildirdi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı da denemenin, Kuzey Kore'nin yasa dışı silah programının "istikrar bozucu etkilerine" dikkati çektiğini bildirdi.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin 2022 yılının son gününde de kısa menzilli balistik füze denemeleri yaptığını açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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