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        Haberler Bilgi Yaşam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Doğu Akdeniz'de yer alan ve 1983 yılında bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), coğrafi konumu, siyasi yapısı ve Türkiye ile olan yakın ilişkileri sayesinde birçok alanda kendine özgü sistemler geliştirirken, bazı temel kod ve standartları ise Türkiye'ye entegre şekilde kullanmaktadır. Uluslararası platformda yalnızca Türkiye tarafından tanınmasına rağmen KKTC, kendi iç yönetimini bağımsız olarak sürdürmekte ve devlet kurumlarını etkin biçimde işletmektedir. Bu kapsamda telefon kodu, araç plaka düzeni, para birimi ve internet alan adı gibi unsurlar hem pratik kullanım hem de kimlik açısından önem arz etmektedir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 14:26 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:26
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Telefonu
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        Telefon Kodu: +90 392 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde telefon görüşmeleri Türkiye altyapısı üzerinden yapılmaktadır. KKTC, Türkiye’nin uluslararası telefon kodu olan +90’ı kullanır. Ancak Kıbrıs’a özel olarak ayrılmış 392 şehir kodu vardır. Bu kod, KKTC içindeki tüm sabit hatlar için geçerlidir. Örneğin Lefkoşa, Girne, Mağusa gibi şehirlerdeki herhangi bir sabit hat numarasına ulaşmak için yurtdışından aranırken +90 392 ile başlanır. Cep telefonları ise KKTC’de faaliyet gösteren mobil operatörlerin kendi özel kodlarıyla kullanılır. KKTC’de en yaygın mobil operatörler Kuzey Kıbrıs Turkcell ve KKTC Telsim'dir. Bu operatörler, Türkiye’deki GSM altyapısı üzerinden hizmet verir.

        Plaka Kodu: KKTC ve K Harfiyle Başlayan Sistem KKTC’de araç plaka sistemleri Türkiye’den farklı olarak il kodlarına göre değil, harf ve sayı kombinasyonlarına göre düzenlenir. Standart özel araç plakaları genellikle beyaz zemin üzerine siyah yazı ile yazılır ve “K” harfi ile başlar. Resmi araçlarda kırmızı zemin üzerine beyaz yazı bulunur ve “T” harfi ile başlar. Kiralık araçlar ise sarı zeminli plakalarda “Z” harfi ile tanınır. Diplomatik araçlar için ise “CD” ibaresi kullanılır. KKTC plaka sisteminde Türkiye’deki 81 il koduna benzer bir yapı yer almaz. Bunun yerine, doğrudan araç türünü ifade eden harfler ve kayıt sırasına göre verilen numaralar kullanılır.

        Para Birimi: Türk Lirası (TRY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Türk Lirası’dır. Ülke genelinde tüm kamu ve özel sektör işlemlerinde TL kullanılır. Ancak özellikle turizm ve döviz gelirleri yüksek olan bölgelerde Euro, Amerikan Doları ve İngiliz Sterlini de yaygın olarak kabul görmektedir. Bankacılık sistemi Türkiye ile uyumlu biçimde çalışır ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikaları doğrudan etkili olur. KKTC’de faaliyet gösteren bankalar hem yerel hem de Türkiye merkezli bankalardır. Döviz büroları yaygındır ve para birimi çeşitliliği günlük yaşamda sıkça kullanılır.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .nc.tr Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dijital kimlik ve internet adresleme açısından “.nc.tr” uzantısı kullanılmaktadır. Bu uzantı, KKTC’ye ait internet sitelerini tanımlar. “nc”, “Northern Cyprus” (Kuzey Kıbrıs) ifadesinin kısaltması olup, “.tr” uzantısı Türkiye ile olan teknik ve yönetimsel bağı işaret eder. Alan adı tahsis işlemleri Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından yürütülür. Resmi kurumlar, üniversiteler, dernekler, özel işletmeler ve medya kuruluşları bu alan adı uzantısını kullanarak dijital mevcudiyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca bu uzantının tahsisi sırasında belirli belgeler ve kurumsal kimlik doğrulamaları gerekmektedir.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her ne kadar uluslararası alanda sınırlı tanınırlığa sahip olsa da, devlet düzenini sürdürebilmek adına telefon altyapısından plaka sistemine, para biriminden internet adreslemeye kadar birçok alanda sistemli ve organize bir yapı benimsemiştir. Türkiye ile olan güçlü ilişkiler, bu yapıların sürdürülebilirliğini ve işlerliğini sağlamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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