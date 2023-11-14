Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Kuzey ışıkları bu yıl hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok kez görülebilir

        Kuzey ışıkları bu yıl hem Türkiye'de hem Avrupa'da birçok kez daha görülebilir

        Bilim insanları "Aurora borealis" olarak bilinen Kuzey Işıkları'nın bu yıl birçok kez görüleceğini düşünüyor. Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinde de Kuzey Işıkları kış içerisinde birkaç kez daha görülebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 09:05 Güncelleme: 14.11.2023 - 09:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Norveçli bilim insanları kış aylarında Kuzey Işıkları'nın bu yıl daha sık görüleceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde Almanya, İtalya, İngiltere ve Türkiye gibi birçok ülke Kuzey Işıkları'na tanıklık etti.

        • 2

          GÜNEŞ SOLAR MAKSİMUM SEVİYEDE

          Güneş 11 yıllık aktivite döngüsüne sahiptir. Bu döngülerin sakin kısmına "Solar minimum" denir ve solar minimum en son 2019 yılında görüldü. Zirve yaptığı döneme ise "Solar maksimum" deniyor. Bu dönemde güneş lekeleri artıyor ve patlamalar sıklaşıyor.

        • 3

          AVRUPA VE TÜRKİYE'DE TEKRAR GÖRÜLEBİLİR

          Bilim insanlarına göre Güneş, 2024'ün Ocak ve Ekim aylarında bu döngünün en zirvesine ulaşacak. Böylelikle Kuzey Işıkları hem kutup bölgelerinde hem de Avrupa'nın güneyinde çok daha fazla görülebilecek.

        • 4

          Norveç Arktik Üniversitesi'ndeki Tromso Jeofizik Gözlemevi'den araştırmacı Njal Gulbrandsen, "Hemen hemen son yirmi yılda olduğundan daha fazla aurora aktivitesi olmasını bekliyorum" dedi.

        • 5

          Kuzey Işıkları, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanına çarpmasıyla oluşuyor. Svalbard'da (Unis) Üniversite Merkezi'nden araştırmacı Katie Herlingshaw, "Kuzey ışıklarını görmeye alışık olduğunuz yerlerde çok daha muhteşem gösteriler olacak. Fakat güneyde de gerçekten güzel görüntüler ortaya çıkacak" dedi.

          Kaynak: Guardian, Euronews, Independent

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        Yağışlar orta ve doğu kesimlere kaydı! Bu iller dikkat
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        İzlanda'da volkanik patlama riski yüksek
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        ABD Başkanı Biden'ın torununun aracına girmeye çalıştılar
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Asansör kazasında tutuklu sayısı 2 oldu
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Kayseri'de kan donduran cinayet
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        AB: Filistinliler için bir devlet inşa etmeliyiz
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Habertürk Anasayfa