AVRUPA VE TÜRKİYE'DE TEKRAR GÖRÜLEBİLİR

Bilim insanlarına göre Güneş, 2024'ün Ocak ve Ekim aylarında bu döngünün en zirvesine ulaşacak. Böylelikle Kuzey Işıkları hem kutup bölgelerinde hem de Avrupa'nın güneyinde çok daha fazla görülebilecek.