Kuzey İrlanda seçimlerini ayrılıkçı Sinn Fein kazandı

AA

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (İRA) siyasi kanadı olduğu değerlendirilen Sinn Fein, parlamentoda 27 sandalyeye elde ederken, karşıt görüşteki Demokratik Birlik Partisi (DUP) 24'te kaldı.

Hem Protestanlar hem Katoliklerden oluşan İttifak Partisi 17, diğer bir birlik yanlısı parti olan Ulster Birlikçi Parti (UUP) 9 ve Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi de (SDLP) 7 sandalye kazandı.

100 YILLIK KUZEY İRLANDA TARİHİNDE BİR İLK

AA'nın haberine göre; bu sonuçla bölgenin 100 yıllık tarihinde ilk kez İrlanda milliyetçisi bir parti, seçimde ilk sırayı alarak Başbakan çıkarma şansını elde etti. Ancak Kuzey İrlanda'ya özel yetki paylaşımı anlaşmasına göre, birinci ve ikinci partilerin bölgeyi birlikte yönetmesi gerekiyor.

DUP, Sinn Fein'in Kuzey İrlanda'daki lideri Michelle O'Neill'in başbakan olması durumunda başbakan yardımcılığı için herhangi bir isim önermeyeceğini bildirdi. Böyle bir durumda bölgede herhangi bir hükümet kurulması mümkün olmayacak.

O'NEİLL: ZAFER, YENİ BİR ÇAĞI BAŞLATTI

O'Neill'in, yaptığı konuşmada, zaferin "çok önemli bir değişim anını temsil ettiğini" söyledi. O'Neill, sonucun, "toplumdaki ilişkileri adalet, eşitlik ve sosyal adalet temelinde yeniden tasavvur etme fırsatı sunan yeni bir çağı başlattığını" kaydetti.

DUP LİDERİ: BİRLİKÇİLER HALA GÜCÜNÜ KORUYOR

DUP lideri Jeffrey Donaldson ise parlamentoda ikinci sıraya düşseler de aynı görüşteki UUP ile beraber birlik yanlıların hala konumlarını koruduğunu söyledi. Donaldson, "Birlik yanlıları güçlü olmayı sürdürüyor. Meclis'teki en büyük tahsis bizde." dedi.

DUP lideri, yönetimi Sinn Fein'e devredip devretmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine "Parti yetkilileri bir araya gelecek, Hükümetin yapması gerekenleri elde etmek için ne yapmamız gerektiğini düşüneceğiz, kararımı önümüzdeki hafta başlarında netleştireceğim." diye konuştu.

YÖNETİM KRİZİ ÇIKABİLİR

İki tarafın, Brexit'in parçası olan ve bölgeyi Birleşik Krallık'ın geri kalanından farklı olarak AB ile Gümrük Birliği içinde tutan Kuzey İrlanda Protokolü konusundaki görüş ayrılıkları da dikkate alındığında olası bir yönetim krizinin, daha derin anlaşmazlıklara yol açmasından endişe ediliyor.

Sinn Fein, Birleşik Krallık'tan ayrılarak AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmeyi savunuyor. Partinin Başbakanlığı ele geçirmesinin, İrlanda Adası'nın birliği konusunda bir referandum olasılığını artıracağı değerlendiriliyor.