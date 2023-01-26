Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları, ücret zammındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı.

Giriş: 26.01.2023 - 17:41 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti
AA

Enflasyonun altında teklif edilen maaş artışını kabul etmeyen UNISON, Nipsa ve GMB sendikalarına üye binlerce sağlık çalışanı, 1 günlük greve gitti.

Hemşire, ambulans personeli, acil servis çalışanı ve çağrı santrali çalışanlarının aralarında bulunduğu binlerce sağlık çalışanının 1 günlük grev başlattığını kaydeden UNISON Müzakere Başkanı Anne Speed, "Kapıların müzakereye istekli sendikalara kapatılmış olması korkunç bir durum. Dolayısıyla bu eylemin bugün gerçekleşmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları 12 Aralık 2022'de de 1 günlük greve gitmiş; sendikalar, 2022-2023 dönemi için verilmesi planlanan 1400 sterlinlik ikramiyenin, artan enflasyon karşısında yeterli olmadığını savunmuştu.

* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?
Soğuk bir şey yediğimizde neden başımız ağrır?
Kandil gecelerinin İslam'daki yeri
Kandil gecelerinin İslam'daki yeri
Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?
Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?
Mısır’da 4 bin 300 yıllık mumya bulundu
Mısır’da 4 bin 300 yıllık mumya bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.