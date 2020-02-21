Kuzey Irak'tan 'İnci' ile gaz ithalatı

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Cengiz’in yanı sıra bazı şirketlerin de ithalatla ilgilendiği belirtiliyor. Peki, Cengiz Enerji EPDK’dan lisans alırsa Kuzey Irak’ta hangi saha ya da sahalarda üretilecek gazı getirecek? Cengiz Enerji’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait petrol ve gaz şirketi Crescent Petroleum’un Kuzey Irak ayağını oluşturan Dana Gas’la (dana Arapça’da inci anlamına geliyor) iş birliği yaptığı belirtiliyor. Bölgeyi yakından bilen kaynaklar, bu iş birliği çerçevesinde Khor Mor and Chemchemal sahalarından üretilecek gazın Türkiye’ye getirilmesinin beklenebileceğini söyledi.

Türkiye’de, yıllık 50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatları üzerinden uzun dönemli sözleşmelerle gaz ithalatı yapılıyor. ABD, Katar ve Cezayir gibi ülkelerden de LNG satın alınıyor.



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Büyük alt yapı ve enerji projeleriyle öne çıkan Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Cengiz Enerji, Kuzey Irak’tan doğal gaz ithal etmek üzere EPDK’ya lisans başvurusunda bulunmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “BOTAŞ’ın var olan sözleşmelerine halel gelmemesi koşulu”yla gaz ithalatına yeşil ışık yakmıştı.

EPDK, bu çerçevede resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir kararını paylaştı. Irak’tan, 2023-2043 döneminde yıllık 2 milyar 710 milyon 678 bin 318 metreküp düzeyinde yapılacak doğal gaz ithalatı için isteklilerin, 28 Şubat’a kadar EPDK’ya başvuru yapılabileceği duyuruldu.

Cengiz dışında diğer şirketler ithalatla ilgileniyor mu? Birkaç şirketin daha konuyla yakından ilgilendikleri belirtiliyor. Bunların lisans başvurusu yapması çok olası görünmüyor.

HANGİ SAHALAR ÖNE ÇIKIYOR

Cengiz Enerji, Kuzey Irak’tan gaz ithalatı için daha çok öne çıkıyor. Peki, Cengiz Enerji’nin Kuzey Irak’ta temas halinde olduğu gaz üreticisi şirket hangisi?

Cengiz Enerji’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait petrol ve gaz şirketi Crescent Petroleum’un Kuzey Irak ayağını oluşturan Dana Gas’la iş birliği yaptığı belirtiliyor. Bölgeyi yakından bilen kaynaklar, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, bu iş birliği çerçevesinde Khor Mor and Chemchemal sahalarından üretilecek gazın Türkiye’ye getirilmesinin beklenebileceğini söyledi.

NE ZAMAN GELECEK?

Cengiz Enerji’ye yakın kaynaklar, lisans ve diğer izin süreçlerinin tamamlanmasını izleyen 2 yıl içinde doğal gaz ithalatının başlayabileceğini dile getirmişti.

Kaynaklar, bu sürenin son derece iddialı olduğunu belirterek, büyük hazırlıklar yapılması gerektiğine işaret ediyor.

BOTAŞ HATTI İNŞA ETMİŞTİ

BOTAŞ, yıllar önce Kuzey Irak’tan getirilmesi öngörülen gaz için yurt içinde (Kuzey Irak doğalgazını Türkiye şebekesine bağlaması öngörülen Şırnak doğalgaz boru hattı) gerekli boru hattı yatırımlarını tamamlamıştı. Tüm dünyanın ve Türkiye’nin tepkisini çeken Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu, bu çalışmaları durdurmuştu.