Evleniyorlar!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’da 6.87 rating ve yüzde 16.54 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 3.79 rating ve yüzde 9.30 izlenme payı, AB’de yüzde 2.52 rating ve 6.60 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #Kavuşmakİçin etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #Kavuşmakİçin etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.
PEMBE, DOKTOR CİHAN'DAN AYRILDI!
Yıldız, gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, Bulut'u hayatından tamamen çıkardı. Sefer ve Pembe ise soyguncuların kaçırdığı Nahide'yi kurtarmak için harekete geçti. Sefer'in operasyon sırasında yaşadığı kaza sonucu ikisi de soyguncuların eline düşse de sonunda ekip kurtulmayı başardı. Nahide, Sefer ve Pembe soyguncuların elinden kurtulurken aynı zamanda altınları da geri aldılar. Operasyonun sonunda Pembe'nin girdiği tehlikeli macera, Doktor Cihan'ın tepkisine yol açtı. Gördüğü tepki karşısında sinirlenen Pembe yüzüğü attı ve aralarındaki ilişkiye nokta koydu.
KUZEY'İN ZORLU SINAVLARI!
Kuzey ile Yıldız'ın ilişkisinde ise artık her şey yoluna girmiş, evlilik hazırlıkları için ilk adım atılmıştı ancak önlerinde aşmaları gereken bir engel daha vardı. Yıldız'ı Yaşar'dan isteyen Kuzey, bir kez daha olumsuz yanıt aldı. Evliliklerine izin vermesi için tek şartı, Kuzey'in zorlu sınavlardan geçerek aşkını ispatlamasıydı. Yaşar'ın yaptığı tüm zorlu sınavları başarıyla geçen Kuzey'in son sınavında ise onu tatsız bir sürpriz bekliyordu.
YAŞAR, KUZEY İLE YILDIZ'IN EVLENMESİNE İZİN VERDİ!
Mavişine olan aşkı için verilen her görevin üstesinden gelen Kuzey, son sınavında yükseklik fobisi yüzünden zor anlar yaşadı. Tüm cesaretini toplayarak Yıldız'a uzanan bir tahtanın üzerine çıkan Kuzey, korkusuna rağmen yürümeye başladı. Tam yolu tamamlayıp Yıldız'a ulaşacağı sırada ise dengesini kaybedip aşağı düşünce herkes büyük bir korku yaşadı. Bütün zorlu sınavların sonunda ise Kuzey, Yaşar'dan onay almayı başardı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 39. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve Yıldız'ın evlilik hazırlıklarının hızla başladığı tanıtımda Sefer'in sarı saçları izleyenleri şaşkınlığa uğratıyor. Kuzey ve ailesi, Yıldız'ı isterken Yaşar'ın tam kararını söyleyeceği sırada "Veremezsin abi!" diyerek içeri giren Cevher Kadıoğlu dikkat çekiyor. Bu beklenmedik gelişme "İki aşığın önünde yeni bir engel mi var?" sorusunu akıllara getiriyor.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 39. Bölüm Tanıtımı;
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