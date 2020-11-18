Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiği kaydedildi.