Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'de 3 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerinde aksama yaşanıyor.

Bugün yapılacak seferlerin tümü fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.