Kuzey Carolina'daki Senato seçimlerini Cumhuriyetçi Tillis kazandı

AA

ABD'de başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde de heyecan devam ediyor.

Sonucu merakla beklenen Kuzey Carolina Senato seçimlerini Cumhuriyetçi aday Thom Tillis, Demokrat rakibi Cal Cunningham'ı sadece 1,7 puan geride bırakarak kazandı.

Amerikan AP haber ajansının ilan ettiği bu sonuca göre Cumhuriyetçi Parti, 100 sandalyeli Senato'da 50 sandalyeye ulaşarak Senato'daki çoğunluğunu korumak anlamında önemli bir adım atmış oldu. Demokratlar ise 48 sandalyede kaldı.

Senato seçimlerinin kalan son iki sandalyesine oturacak iki ismi belirleyecek son yarışın yapıldığı eyalet olan Georgia'daki seçimler, 3 Kasım'da hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşmaması nedeniyle ocak ayındaki ikinci tura kalmıştı.

Bazı eyaletlerde posta oylarının sayımının halen devam ettiği 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi yarışında ise son duruma göre Demokratların 218, Cumhuriyetçilerin ise 202 vekili bulunuyor.