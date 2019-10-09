Kuzey California'da yangın önlemi: 800 bin konut ve iş yeri elektriksiz kalacak

09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bölgede beklenen sert rüzgarlarda, elektrik hatlarının kopup yangın çıkarmasını önlemek üzere San Francisco Körfezi çevresinde büyük bir alanda elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı.
Bölgenin elektrik dağıtım şirketi Pacific Gas and Electric (PG&E) kesintiden yaklaşık 800 bin konut ve iş yerinin etkileneceğini duyurdu. San Francisco kenti ise kesinti bölgesinin dışında bırakıldı.
Kesintinin birkaç gün sürebileceği belirtilirken, bölge sakinleri karar tepki gösterdi.
Hava durumu tahminlerine göre bölge birkaç gün boyunca sert rüzgarların etkisi altında olacak.
Kesintiden San Francisco Körfezi'nin kuzeyindeki şarap bölgesi Napa ve Sonoma ile, güneyde Silikon Vadisi'nde teknoloji devlerinin bulunduğu bazı kentler de etkilenecek.
Geçen yıllarda, kopan elektrik telleri nedeniyle büyük yangınlar çıkmıştı. Geçen yıl Paradise kasabası başta olmak üzere yaklaşık 60 bin hektarlık bir alanı etkileyen yangında 86 kişi hayatını kaybetmişti.
California eyaletinde en fazla sayıda can kaybına neden olan yangının, bakımsız durumdaki elektrik hatları nedeniyle başladığı açıklanmıştı.
PG&E, Kuzey California bölgesinin tek elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketi, ve bölgedeki çoğu insanın başka enerji kaynağı bulunmuyor.
CBS News'e konuşan PG&E sözcüsü "Geçen 2 yıl öngörülemez yangınlar yaşadık ve bunlardan aldığımız dersler sonucu, çevre halkının ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak adına bazı adımlar atmamız gerekiyordu. Elektrik kesintisi de bu adımlardan biri" dedi.
California Valisi Gavin Newsom da "Hiçbirimiz bundan memnun değiliz ama PG&E halkın güvenliğini sağlama sorumluluğunu sonunda üzerine alıyor" dedi.
Kesinti haberinin duyulmasıyla bölge halkı kesintinin birkaç gün sürmesi halinde yeterli olacak malzemeleri almak üzere marketlere akın etti.
Bugün itibaren uygulanacak kesinti boyunca bölgedeki toplum merkezleri tuvalet, içme suyu ve elektronik eşya şarjı için hizmet verecek.
Bölgedeki birçok okul da öğrencilerine Çarşamba günü evlerinde kalmalarını söyledi.
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