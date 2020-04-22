Araştırmacılar, Kuzey Buz Denizi'nde 2050'ye kadar yaz mevsiminde buzulların yok olabileceği uyarısında bulundu.

Science Daily internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya'da Hamburg Üniversitesinden iklim bilimci Dirk Notz'un liderliğinde farklı ülkelerden 21 kuruluşun katıldığı iklim modelleme çalışmasında karbon emisyonları hızla ve önemli oranda düşürülürse bile, Kuzey Buz Denizi'nde 2050 yılına kadar buzulsuz yaz aylarının olabileceği tespit edildi.

Notz, küresel ısınma 2 derecenin altında tutulsa bile, gelecek 30 yıl içinde Arktik Okyanus'daki buzulların yaz aylarında erime ihtimalinin yüksek olduğuna işaret etti.

Çalışmanın bulguları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

Günümüzde Kuzey Kutbu'nda deniz buzulları yıl boyunca kalıyor. Her yaz bu buzullar azalırken, kışın yeniden artıyor.