Kuzey Boru halka arz sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Kuzey Boru halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından lot dağıtım sayıları ve hissenin borsada işlem göreceği tarih de netlik kazanmış olacak. Peki, "Kuzey Boru halka arz sonuçları açıklandı mı? 'KBORU' kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Kuzey Boru A.Ş. halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...