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        Haberler Gündem Kuzey Boru halka arz ne zaman? 2023 KBORU Kuzey Boru kaç lot verir, hangi bankalar var ve katılım endeksine uygun mu?

        Kuzey Boru A.Ş. halka arz talep toplama tarihi: Kuzey Boru halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Kuzey Boru A.Ş. halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Kuzey Boru hisse fiyatı 36,20 TL olarak belirlenirken; halka açıklık oranının ise yüzde 24 olduğu açıklandı. 'KBORU' hisse koduyla satışa sunulacak Kuzey Boru 24,000,000 lot dağıtacak. Bu kapsamda gözler "Kuzey Boru halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:38
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        • 1

          SPK'nın geçtiğimiz hafta yayımlanan haftalık bülteninde Kuzey Boru A.Ş.'nin halka arzının onaylandığı açıklandı. Bu kapsamda Kuzey Boru halka arz talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı araştırması sıklaştı. Peki, Kuzey Boru halka arz ne zaman, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        • 2

          KUZEY BORU TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Kuzey Boru A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 7-8 Aralık'ta ve 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.A

        • 3

          KUZEY BORU HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Kuzey Boru halka arz hisse fiyatı 36,20 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabilecek.

        • 4

          KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

          Kuzey Boru, 80.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 20.000.000 TL artırarak 100.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç’a ait 1.600.000 TL, Bülent Karaman ait 1.600.000 TL ve Demet Karaman’a ait 800.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece Kuzey Boru halka arzında toplamda 24.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.

          Kuzey Boru halka arzında payların tamamı eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:

          2 milyon katılımcı: 11 lot (434,5 TL)

          2,5 milyon katılımcı: 10 lot (362 TL)

          3 milyon katılımcı: 8 lot (290 TL)

          3,5 milyon katılımcı: 7 lot (253,5 TL)

          4 milyon katılımcı: 6 lot (217 TL)

        • 5

          KUZEY BORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Kuzey Boru A.Ş. halka arza Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş. ile Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

        • 6

          KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Katılım endeksine uygun olarak görülen Kuzey Boru payları için hisse alış ekranından giriş yapılabilecek

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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