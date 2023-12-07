Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kuzey Boru halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var? KBORU Kuzey Boru katılım endeksine uygun mu, nasıl alınır?

        Kuzey Boru A.Ş. halka arz talep topluyor! Kuzey Boru halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var?

        Kuzey Boru halka arz hisse fiyatı ve talep toplama tarihleri netleşti. Hisse fiyatı 36,20 TL olarak belirlenen Kuzey Boru halka arz 24 milyon lot dağıtımı yapacak. 'KBORU' BİST koduyla işlem görecek olan Kuzey Boru A.Ş. 7 Aralık 2023 tarihi itibarıyla talep toplamaya başladı. Yatırımcıların gözleri "Kuzey Boru halka arz kaç lot verir, hangi bankalar var, katılım endeksine uygun mu?" sorusuna çevrildi. İşte, konuyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan Kuzey Boru A.Ş. 7 Aralık itibarıyla talep toplamaya başladı. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan Kuzey Boru; Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile halka arz olacak. Peki, Kuzey Boru halka arz ne zaman, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte, konuya dair güncel bilgiler...

        • 2

          KUZEY BORU TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Kuzey Boru A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 7-8 Aralık'ta ve 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

        • 3

          KUZEY BORU HALKA ARZ HİSSE FİYATI

          Kuzey Boru halka arz hisse fiyatı 36,20 TL sabit fiyattan satılacak olup T1 ve T2 bakiyeleri kullanılabilecek.

        • 4

          KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

          Kuzey Boru, 80.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz ile 20.000.000 TL artırarak 100.000.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç’a ait 1.600.000 TL, Bülent Karaman ait 1.600.000 TL ve Demet Karaman’a ait 800.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli paylar 36,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Böylece Kuzey Boru halka arzında toplamda 24.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek.

          Kuzey Boru halka arzında payların tamamı eşit dağıtılacak olup bireysel katılım göre olası pay dağıtımı şu şekilde olacak:

          2 milyon katılımcı: 11 lot (434,5 TL)

          2,5 milyon katılımcı: 10 lot (362 TL)

          3 milyon katılımcı: 8 lot (290 TL)

          3,5 milyon katılımcı: 7 lot (253,5 TL)

          4 milyon katılımcı: 6 lot (217 TL)

        • 5

          KUZEY BORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

          Kuzey Boru A.Ş. halka arza Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odea Bank A.Ş. ile Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

        • 6

          KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Katılım endeksine uygun olarak görülen Kuzey Boru payları için hisse alış ekranından giriş yapılabilecek

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Metruk binada cesedi bulunmuştu! Vahşet perdesi aralandı: Kan davası!
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        Kovuldu, geri döndü yılın CEO'su oldu
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        Sınıf anneliği uygulaması yasaklandı! Eğitim uzmanı Habertürk’e değerlendirdi
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        O an kamerada! Canını hiçe saydı! Direkten döndü!
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        Guterres ilk kez yetkisini kullandı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        Atina'da olaylı gece!
        Atina'da olaylı gece!
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        6 yıl sonra ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gitti
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Metrobüs durağa çarptı: 1 yaralı
        Habertürk Anasayfa