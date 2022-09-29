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Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarın giderilip giderilmeyeceği bilinmiyor

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz hatlarında yaşanan 4 adet sızıntı enerji krizini derinleştirirken, Kuzey Akım Şirketi, hasarın tamir edilip edilemeyeceğini tahmin edemediklerini açıkladı. İsveç ve Danimarka, hatların Rusya tarafından sabotaja uğradığını ileri sürüyor.

29.09.2022 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarın giderilip giderilmeyeceği bilinmiyor
Kuze Akım Şirketi: "Hasar tamir edilemeyebilir"
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AA / HABERTURK.COM

Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen hasarın giderilip giderilmeyeceğinin bilinmediği bildirildi.

Kuzey Akım Şirketi ( NordStreamAG) Basın Sözcüsü Dimitri Smirnov, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatları yakınlarında patlama sonucu meydana gelen hasarın tamir edilip, edilemeyeceğine dair ellerinde kesin bir sonucun olmadığını belirtti.

Rusya, doğalgaz sızıntısı bölgesinde
NATO tatbikatı yapıldığını öne sürdü
Rusya, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de yaşanan doğal gaz sızıntılarının yaşandığı bölgede NATO'ya ait altyapının bulunduğunu ve NATO'nun bu bölgede temmuzda tatbikat düzenlediğini söyledi

Araştırmanın birkaç hafta sürebileceğini aktaran Smirnov, "Hasarın ne kadar büyük olduğunu ve giderilip giderilmeyeceğini bugün cevaplamak imkansız. Hasarlı borularda gaz tamamen boşaldıktan sonra gelecek pazar ya da pazartesi hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Hasar tespit çalışması da iki hafta sürebilir." ifadesini kullandı.

DANİMARKA VE İSVEÇ 'SABOTAJ' İHTİMALİ ÜSTÜNDE DURUYOR

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" belirtmişti. Birbirine yakın sızıntıların tesadüf olmasının zor olduğunu ve sabotaj ihtimallerini güçlendirdiğini söyleyen Frederiksen, boru hattında tespit edilen sızıntılar hakkında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" kaydetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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