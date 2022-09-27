Kuzey Akım 1'de de sızıntı oldu: Rusya'dan gelen hatlar endişeye yol açıyor

Avrupa ülkeleri, Rusya'dan Avrupa'ya doğalgaz taşıyan iki büyük boru hattında son dönemde meydana gelen üç sızıntıyı araştırıyor.
Önce Kuzey Akım 2'de meydana gelen ve sebebi bulunamayan sızıntılar, bu kez de Kuzey Akım 1'de tespit edildi.
Yetkililer sabotaj ihtimalini de değerlendiriyor.
Kuzey Akım 1'in işletmecisi denizin altından geçen hatlarında, bir gün içinde eş zamanlı olarak birden çok "beklenmedik zarar" tespit edildiğini söyledi.
İki boru hattı da, Ukrayna savaşı başladığında bu yana Rusya ile Avrupa arasındaki enerji krizinin odak noktaları oldu.
Zararın sebebi her ne olursa olsun Rusya'dan kıtaya gaz akışını etkilemeyecek çünkü zaten iki boru hattı da şu an işlemiyor.
Avrupa Birliği (AB) daha önce Rusya'yı Avrupa'ya gaz akışını kesme tehdidinde bulunmakla suçlamıştı. AB'ye göre Moskova, bunu savaşta "elini yükseltmek için" kullanıyor.
Moskova ise bu iddiaları reddediyor. AB tarafından Ukrayna savaşı gerekçesiyle uygulanan yaptırımların, Rusya'nın oluşan hasarı tamir etmesini zorlaştırdığını söylüyor. Yani tamir edilemeyen hatlar için yaptırım uygulayan ülkeleri suçluyor.
Alman medyasına yansıyan ancak henüz teyit edilemeyen haberlere göre yetkililer, denizaltından geçen hatlara yönelik bir saldırı ihtimalini de değerlendiriyor.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu" söylerken bir yandan da "aynı anda birden fazla sızıntının bir tesadüf olduğuna inanmak çok zor" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da, olayla ilgili "son derece endişeli olduklarını" söyledi ve "özellikle düzenlenmiş bir saldırı ihtimali de düşünülmeli" dedi.
Birbirine paralel iki boru hattından oluşan Kuzey Akım 1 hattı, Rusya'nın Ağustos ayında "tamirat" gerekçesiyle kapatmasından bu yana işlemiyor; hatlardan gaz geçişi olmuyordu.
Baltık Denizi'nin altından 1.200 km boyunca uzanan hat, Rusya toprağı olan St. Petersburg yakınlarından denize girerek kuzeydoğu Almanya'da yeniden karaya çıkıyor.
İkizi olan Kuzey Akım 2'nin çalışması ise Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna işgalinin hemen ardından durduruldu.
İki hattan da gaz akışı olmasa da, hatlarda gaz mevcut.
Alman, Danimarka ve İsveç yetkilileri olayı inceliyor.
Kuzey Akım 2'nin işletmecisi, Pazartesi öğleden sonra boru hattında basınç azaldığını açıkladı. Bunun üzerine Danimarka, gemilerine bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
Birkaç saat sonra da İsveç'ten Kuzey Akım 1'de sızıntı olduğuna dair açıklama geldi.
İki hatta da tamiratın ne zaman yapılıp biteceğine dair zaman vermek zor görünüyor.
Moskova'nın Ukrayna savaşı başladığından bu yana enerji fiyatları özellikle Avrupa'da çok yükseldi. Öyle ki; bu kış Avrupa'ya yeterli doğalgaz sağlanamayacağı korkusuyla birçok hükümet önlem paketleri açıkladı.
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Kuzey Akım 1'de de sızıntı oldu: Rusya'dan gelen hatlar endişeye yol açıyor/kuzey-akim-1-de-de-sizinti-oldu-rusya-dan-gelen-hatlar-endiseye-yol-aciyor-3524126
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