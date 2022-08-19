Gazprom'dan Avrupa'ya 3 gün 'gaz' yok

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Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Baltık Denizi altında Rusya'dan Avrupa'ya gaz sağlayan Kuzey Akım 1 boru hattının bakım nedeniyle 31 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında kapatılacağını açıkladı.

Bakım tamamlandıktan sonra günde 33 milyon metreküp akış yeniden başlayacak. Kuzey Akım 1'in günlük gaz taşıma kapasitesi 160 milyon metreküp.

Gazprom, 18 Temmuz'da 'elinde olmayan sebepler' gerekçesiyle Avrupalı müşterilerine gaz tedariki sağlayamayacağını duyurmuştu.

Gazprom’un 14 Haziran’dan başlamak üzere en az bir büyük Avrupalı müşterisine 'mücbir sebep' bildiriminde bulunduğu belirtiliyor.

Şirket Letonya'ya ise gaz tedarikini durdurdu.

Gazprom, Siemens'a ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü. Son alınan kararla yüzde 40'lık kapasite yaklaşık yüzde 20'ye düşürülmüş oldu.

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