Kuzey Afrika ülkeleri de yeni tip koronavirüsün etkisi altında

07 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’in yanı sıra 84 ülkeyi etkileyen yeni tip koronavirüs salgını, Avrupa’nın ardından Kuzey Afrika'yı da etkisi altına almaya başladı. Tedbirlerin yetersizliğini eleştiren Kuzey Afrikalılar, virüs karşısında yaşadıkları panik ve korkuyla da mücadele ediyor.
Cezayir’de koronavirüs ilk kez ülkenin güneyindeki bir petrol kuyusunda çalışan İtalyan uyruklu bir kişide 25 Şubat tarihinde tespit edildi.
Yetkililer, teşhis konulduğu tarihten bir hafta önce ülkeye giriş yapan İtalyan'ın Cezayir'e seyahat ettiği uçaktaki yolcular ile çalıştığı şirketin personeline de virüs testi yapıldığını ancak bunların tamamının temiz çıktığını açıkladı.
İtalya, Cezayir’de Kovid-19 tanısı konulan vatandaşını daha sonra tahliye etti.
- Gurbetçinin ziyareti salgını getirdi
Cezayir Sağlık Bakanlığından 4 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, başkentin 60 kilometre güneyindeki El-Belide bölgesinde bir kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu kişinin, virüsü Fransa’dan 14-21 Şubat tarihinde ailelerini ziyarete gelen ve Fransa’ya dönüşünde hastalandığı doğrulanan akrabalarından kaptığı kaydedildi.
Çok kısa bir süre içinde virüs görülenlerin sayısı yükselirken perşembe akşamı aynı ailede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 17’ye çıktı.
Cezayir’de sosyal medyada aktif olan bazı isimler hükümeti Cezayirli gurbetçinin ziyaret ettiği kişileri belirlemek ve salgın karşısında geç tedbir almakla suçladı.
Cezayirli gazeteci Nergis Kermiş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “okullar, üniversiteler, kamusal alanlar ve toplu taşımalara ilişkin daha sıkı tedbirler alınması” çağrısı yaparken, hastalığın teyit edildiği el-Belide bölgesinin karantinaya alınması gerektiği uyarısında bulundu.
Cezayir’deki vaka sayısının artmasıyla sosyal medyada ülkenin başka bölgelerinde de koronavirüs görüldüğü yönünde çok sayıda haber çıktı ancak bunların asılsız olduğu anlaşıldı.
- Tunus’a virüs İtalya’dan feribotla geldi
Tunus’ta ilk Kovid-19 vakası İtalya’dan feribotla ülkesini ziyarete gelen bir kişide pazartesi günü tespit edildi.
Tunus Sağlık Bakanı Abdüllatif Mekki, düzenlediği basın toplantısında aynı gemide bulunan bin kişinin karantina altına alındığını belirterek "Tunus'a (aynı gemiyle) gelen 1619 kişi sağlık kontrolünden geçirildi ve bunlardan 623'ü taburcu edildi" ifadelerini kullandı.
Tunus, İtalya ile tüm feribot seferlerini askıya aldığını duyurdu.
- Tunuslulardan kayıtsız kalan da tedbir alan da var
Çin’de ortaya çıkan virüsün çok kısa sürede birçok ülkeye yayılması ve vaka sayısının bir anda artması Tunus'ta da korkuya yol açtı.
Tunuslu gazeteci Nasreddin bin Hadid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus’ta halkın, hastalık henüz salgın halini almadığı için tepkisiz kaldığını buna karşın bazı kişilerin bundan korunmak için tüm gün maskeyle dolaştığını aktardı.
Bin Hadid, Tunus’ta sağlık sektörünün yeterli olmadığını ancak vatandaşların aldığı kişisel önlemler sayesinde hastalığın önlenebileceğini belirtti.
Buna karşın Tunus Sağlık Bakanlığı yetkilisi Şükrü Hamuda “Tunus genelinde sıkı önlemlerin alındığını bin kişinin bireysel karantina altında tutulduğunu, salgının yayılmasını önlemek için çabaladıklarını" aktardı.
- Fas'ta virüsle alay edilmesine tepki
Fas Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan ülkeye dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu. Virüsün yayılmasını önlemek için tedbirler almaya başlayan Fas hükümeti, Judo Büyük Ödül Şampiyonası, Fas Bisiklet Turu gibi uluslararası ve ulusal spor etkinliklerini iptal etti.
Yerel medyada çıkan haberlerde, virüsün tespit edilmesinin ardından bazı Faslıların durumu yakından görebilmek için hastanın kaldırıldığı hastaneye gittiği belirtildi.
Ayrıca ülkedeki komedyen bir grup virüsle alay eden bir şarkı hazırladı. Yapılanlara sosyal medya üzerinden tepki gösteren aktivistler ise mevcut durumun mizah kaldıramayacak kadar ciddi olduğunu vurguladı.
Faslı gazeteci İhsan Karavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerçekten anlamıyorum. Bu virüs tüm dünyada korku ve paniğe neden olurken Fas'a geldiğinde nasıl insanların alay konusu olabiliyor." ifadelerini kullandı.
Fas'taki sosyal medya kullanıcılarından bazıları ise sağlık sektörünün alt yapısının zayıf olması nedeniyle korku ve endişe duyduklarını paylaştı.
-Savaşın Libya’ya getirdiği doğal izolasyon
Yaşanan çatışmalar nedeniyle uluslararası yolcu trafiğinin düşük seyrettiği "doğal izolasyon" halindeki Libya’da henüz Kovid-19'a rastlanmadı.
Buna rağmen, Libya, Cezayir’e açılan Deb-Deb sınır kapısını, çarşamba günü koronavirüs tehlikesi nedeniyle kapatma kararı aldığını açıkladı.
,Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Enes Canlı
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