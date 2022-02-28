Kuzenlerin tartışması cinayetle bitti

İHA

Elazığ'da tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturan kuzenler M.C. ve H.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.C. kuzeni M.C.’yi karnından ve göğsünden bıçakladı.

ARAYA GİREN BAKKALI DA BIÇAKLADI

Aldığı bıçak darbesi sonrası M.C., binanın girişinde bulunan bakkala sığındı. Kapıyı kapatıp yaralıya yardım etmek isterken mahalle bakkalı M.Y. de şüpheli H.C.'nin bıçak darbesiyle ayağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Ağır yaralı M.C., Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.