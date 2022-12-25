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Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da, kuzenler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Giriş: 25.12.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
Şanlıurfa'da kuzenlerin arazi kavgasında 1 kişi öldü! - Güncel haberler
Kuzenlerin arazi kavgasında 1 kişi öldü!
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DHA

Şanlıurfa'da, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amca çocukların arasında başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanlar polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yaralanan Mahmut Güleli, Aziz Güleli, Ayşe Güleli ve Mehmet Güleli'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Güleli doktorların tüm çabasına rağmen, hayatını kaybetti.

Tedavileri devam eden 3 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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