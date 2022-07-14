Kuzenlerin arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Manisa'da bir şahıs, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amca oğullarından birini öldürdü, diğerini yaraladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bahadırlar Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda A.S. (33), aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amcasının çocukları M.S.S. (32) ve Alper Sürücü'yü (27) tabanca ile ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan M.S.S., jandarma ekiplerine kendilerini vuranın amcasının oğlu olan A.S. (33) olduğunu söyledi.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Alper Sürücü, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı M.S.S. ise buradan önce Alaşehir Devlet Hastanesi'ne ardından da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. M.S.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli A.S. ise, olaydan saatler sonrası Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.