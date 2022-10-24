Kuzenlere gürültü uyarısında bulundu, bıçaklandı

DHA

Adana'da, kuzeni Veysel Karadaş (19) ile tartışan M.K. (17), sessiz olmaları için kendilerini uyaran Müslüm Olcay'ı (31) bıçakladı. Olay, 16 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Heykelli Park'ta meydana geldi. Parkta birlikte içki içen kuzenler Veysel Karadaş ile M.K. arasında tartışma çıktı. Kuzenlerin sesinden rahatsız olan Müslüm Olcay, uyarıda bulundu.

KARNINDAN VE BAŞINDAN BIÇAKLADI Bu sırada M.K., kuzeni Veysel Karadaş'ın cebindeki bıçağı alıp, Olcay'ı karnından ve başından bıçakla yaraladı. Olcay kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Şüphelilerin caddede koştuğu anlar bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı. YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ENTÜBE EDİLDİ Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Olcay, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla ameliyata alınan Olcay, yoğun bakım ünitesinde entübe edildi.

DOLMUŞA BİNİP KAÇAN KUZENLER YAKALANDI Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin dolmuşa binip, Barbaros Mahallesi'ne gittiklerini tespit etti. Karadaş ile kuzeni M.K., arkadaşlarının evinde olayda kullandıkları bıçakla yakalandı. İKİ KUZEN TUTUKLANDI Emniyete götürülen şüphelilerden M.K., Olcay´ın küfrederek üzerine geldiğini, bu nedenle bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ile Veysel Karadaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olcay´ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.