Kuzeninin eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli ahırda yakalandı - GAZİANTEP

Alınan bilgiye göre, Bayraktepe Mahallesi'nde Ali G. (35) ile amcasının oğlunun eşi Safiye G. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında av tüfeğiyle vurulan Safiye G, ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ali G. jandarma ekiplerince olay yerine 26 kilometre uzaklıktaki Kalaycık Mahallesi'nde bulunan ahırda yakalandı.

Zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.