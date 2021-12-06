Kuzenini tabancayla vurup evini ateşe verdi

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen S.B. ile amcasının oğlu Y.B. arasında ilçeye bağlı Işıklar köyünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.B, üzerinde bulunan tabancayla kuzeni Y.B'ye ateş etti, daha sonra Y.B'nin evini yaktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elinden yaralanan Y.B, ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında, evde hasar oluştu. Jandarma ekipleri, kaçan S.B'nin bulunması için çalışma başlattı.