Kuzenini öldüren doktor cezaevinde intihar etti!

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenleri, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı Bekir Çelik'le ofisinde tartışmaya başlamış ve silahlı kavgaya dönüşen tartışma sırasında silahını çıkaran kadın doğum uzmanı Bekir Çelik kuzeni Alaattin Çelik'i (34) öldürmüştü.

İntihar eden Bekir Çelik'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yargılama süreci devam eden Doktor Bekir Çelik'in, yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi.