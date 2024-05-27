Kuzenini öldürdü, 12 yıl ceza aldı!

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde babasını darbeden kuzeni Soner Tezcan'ı (43) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Tamer Tezcan (45) mahkemedeki son savunmasında, “Bana küfür ve tehdit ettiler. O gün bizi katledecekti. Bana satır attı ancak satır duvara saplandı. Satır bana gelseydi şu an burada olmayacaktım” dedi.

DHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiği, sanığın sabıka kaydı olmaması ve yargılama sürecinde pişman olduğunu gösteren davranışlar nedeniyle müebbet hapis cezasında indirim uygulayarak 12,5 yıl ile cezalandırılmasına karar verdi.

PENCEREYE ÇIKIP 5 EL ATEŞ ETTİ Olay, 3 Aralık 2022'de meydana geldi. Bahçede çalışan Hasan Tezcan (65) ile yeğeni Soner Tezcan arasında husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Soner Tezcan, amcası Hasan Tezcan'a vurmaya başladı. Sesleri duyarak pencereye çıkan Tamer Tezcan, olayı görüp tabanca ile 5 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Soner Tezcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tamer Tezcan ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. REKLAM MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, Tamer Tezcan hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianameyi kabul eden Kocaeli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Tamer Tezcan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen Soner Tezcan’ın eşi ve çocukları Tamer Tezcan’ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"BABAMI KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE TABANCAMI ALDIM" Duruşmada dinlenen tutuklu sanık Tamer Tezcan olay gününü anlattı. Tezcan, “Daha önce hayvanlar konusunda tartışma yaşanmıştı. Ben de herhangi bir sorun olmaması için bahçeye çıktım ve aşağıda Soner Tezcan’ın abisi ile karşılaştık. Soner Tezcan’ın elinde satır vardı ve ‘Babanızı kestim hepinizi keseceğim’ dedi. Babamı kanlar içinde görünce ben de ruhsatlı tabancamı aldım. Bana küfür ve tehdit ettiler. O gün bizi katledecekti. Bana satır attı ancak satır duvara saplandı. Satır bana gelseydi şu an burada olmayacaktım” dedi. "ELİNDEKİ SATIRI BANA FIRLATTI" “Yanımda silah olduğunu görsün, korksun, yanımıza gelmesin diye havaya ve bahçeye ateş ettim” diyen sanık Tezcan, “Abisinin elinden kurtuldu ve köpek kulübesinden bir şeyler alıp geldi. Ben de silah aldığını düşünerek paniğe kapıldım. Bahçeye girip üstüme doğru gelince korktum ve nişan almadan yere doğru ateş ettim. Ben, kendimi ve ailemi korudum. Daha önce de maktul kapıma bıçakla dayandı ancak çocuklarımın geleceğini düşündüğüm için bir şey yapmamıştım. Maktulün hal ve hareketleri sebebiyle olay meydana gelmiştir. Benim kendisini uyarmama rağmen elindeki satırı bana fırlattı. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu. Mahkeme, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiği, sanığın sabıka kaydı olmaması ve yargılama sürecinde pişman olduğunu gösteren davranışlar nedeniyle hapis cezası 12,5 yıla indirildi.