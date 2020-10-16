Kuzenini karaciğer dokusu bağışıyla hayata bağladı - ŞANLIURFA

AA

Kamuda görevli 5 çocuk babası Ak'a yaklaşık 2 yıl önce kaldırıldığı hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.Rahatsızlığının ilerlemesi üzerine Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesine başvuran ve siroz teşhisi konulan Ak'a acilen karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi.Organ nakli beklemeye başlayan ve durumu ağırlaşan Ak, bir yandan da aile bireylerinden uygun doku arayışına girdi.

Dokusu uyan 40 yaşındaki amcasının kızı Fatma Bülte'nin umut ışığı olduğu Ak, gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuşma yolunda büyük bir adım attı.

Ahmet Ak, AA muhabirine, zor bir süreç yaşadıklarını belirterek nakille adeta yeniden doğduğunu söyledi.Nakil için ilk olarak birinci derece yakınlarından örnek alındığını ifade eden Ak, "Fakat hiçbiri uymadı en sonunda amca kızlarıma söyledim. Kuzenim Fatma doku vermeye gönüllü oldu. Kuzenim sayesinde hayata döndüm. Allah ondan razı olsun, ikinci bir hayat bana hediye etti." dedi.

- "Yerinde bir başka kişi olsa dahi yine kararım aynı olurdu"

Fatma Bülte ise kuzeninin durumuna çok üzüldüğü için bağışçı olmaya karar verdiğini söyledi.Sağlığın her şeyden önemli olduğunu dikkati çeken Bülte şöyle devam etti:

"Kuzenimin durumun öğrenince bir an olsun tereddüt etmeden gönüllü oldum. Eşimle konuştuktan sonra o da bana destek verdi. Eşim de gönüllü oldu fakat onun dokusu uyuşmadı. Salgın olmasına rağmen kararımızı verdik. Doktorlarımız bize çok güzel moral verdi. Çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Çok şükür durumumuz iyi. Ahmet abi benim akrabam ve onu çok seviyoruz. Onun yerinde bir başka kişi olsa dahi yine kararım aynı olurdu. Ben Allah rızası için yaptım."

HRÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Yılmaz da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süreliğine karaciğer nakillerine ara verdiklerini söyledi.

Hastayı uzun süredir takip ettiklerini beliren Yılmaz, "Ahmet Ak'ta koma durumları başlayınca Kovid-19'a rağmen hastamızı ameliyat ettik. Sağlık durumu iyi, yakında taburcu edeceğiz. Salgına rağmen mücadelemize devam ediyoruz." dedi.Ameliyat ekibinden genel cerrah Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yönder de başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok şükür salgına rağmen başarılı bir operasyon yaptık. Hastamız ve vericinin sağlık durumları iyi." ifadesini kullandı.