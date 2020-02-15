15 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 17 Mayıs 2019 günü ilçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesi yakınlarında meydana geldi. Hurdacılık yapan Vahdet Kanar, teyzesinin oğlu Vedat Tuna'yı bıçaklayarak öldürdü. Ardından Devrek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, teslim oldu.
"İÇİMDEN BİR SES KUZENİMİ ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ"
Savcılıkta verdiği ifadesinde birlikte hurdacılık yaptığı kuzeninin kendisine sürekli emirler vermesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Kanar, "İçimden bir ses, kuzenimi öldürmemi istedi. Belli bir süreye kadar bu hissimi kontrol ettim. Vedat üst katımda oturuyor. Olay günü bahsettiğim olayın etkisi arttı. Hava almak için dışarı çıktım. Vedat Tuna'nın üzerimde bıraktığı etki nedeniyle bir türlü kendime gelemedim. Sinirle eve gittim. Evden ekmek bıçağını aldım. Şahsı öldürmek, yaralamak, şahıstan kurtulmak amacıyla çalıştığı iş yerine gittim. Sırtı dönük vaziyette hurda temizliyordu. Bıçakla sırtına vurdum. Birden fazla kez bıçakla vurdum" dedi.
Tutuklanan Kanar hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Vahdet Kanar, savcılıktaki ifadesini tekrarlayarak, "Sesler öldür dedi. Ben de öldürdüm" dedi. Mahkeme, Vahdet Kanar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
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