Olay, akşam saatlerinde Yenidoğan Çarşısı'nda meydana geldi. Kahvehanede oturan kuzenler Doğan M. ile Metin M. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan M., kuzeni Metin M.'yi'i bıçakladı.

DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Metin M., Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Metin M., sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Metin M., yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Doğan M., ise polis tarafından gözaltına alındı.