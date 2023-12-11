Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzeni silahla vurdu

        Tartıştığı kuzenini silahla vurdu

        Kocaeli'de kuzenler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kavgaya dönüşen olayda kuzeni tarafından silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuzeni silahla vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulunan Gebze Kamyoncular Garajı'nda, amca çocukları Durmuş P. (45) ve Şenol P. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Durmuş P., kuzeni Şenol P.'yi silahla sol bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şenol P., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Durmuş P.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri kocaeli
        #Gebze
        #kuzen
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Londra için korkutan 2060 senaryosu
        Londra için korkutan 2060 senaryosu
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Beşiktaş'ta 5 kadro dışı!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        Hatay'da, 81 kişiye mezar olmuştu! 7 sanıkla ilgili flaş gelişme!
        'Bebe' polemiği
        'Bebe' polemiği
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile 3 saat… Michelin yıldızına Antalya formülü bulunabilir mi?  AKM’nin sahnelerinin bir örneği var mı? Arkeolojide altmış yıldır yapılamayan 4 yılda nasıl yapılacak?
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        James Webb "hayalet" nesneyi görüntüledi
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        PISA’da dökülürken kabahatli kim – Pandemi, dijitalleşme, göçmen çocukları?
        Habertürk Anasayfa