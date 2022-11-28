Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Malatya'da, kuyuya düşerek yaralanan sokak köpeği, itfaiye ekipleri kurtarıldı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Beydağı Mahallesi Kızılmağara Sokak'ta boş bir kuyunun içerisinden gelen havlama sesini duyan çevre sakinleri durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda 15 metre derinliğindeki kuyuya inerek, köpeği çıkarttı.

Bacaklarından yaralanan köpek, tedavi için veterinere götürüldü.