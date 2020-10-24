Kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - KOCAELİ

Alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri, Gebze İnönü Mahallesi'nde 1954 Sokak'ta bir kuyudan köpek sesi geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.Yaklaşık 6 metre derinlikteki kapağı açık kuyuya merdivenle inen ekipler, köpeği ip yardımıyla yukarı çekerek çıkardı.Çevredekilerden Orhan Özdemir, gazetecilere, sabah yürüyüşü yaptığı sırada kuyudan köpek sesi geldiğini fark ederek itfaiyeye haber verdiğini söyledi.

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