Kuyumcuyu vurup altınlarla kaçtı!
Adana'da bir kuyumcu dükkanına giren kasklı soyguncu, önce iş yeri sahibini silahla yaraladı. Sonrasında ise camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını toplayıp kaçtı. Tedavi altına alınan yaralı kuyumcunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Bir şüphelinin de gözcülük yaptığı anlaşılan soygunda kimliği belirsiz iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soygun anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı
Adana'da saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda motosikletli ve kasklı 2 şüpheli, 32 yaşındaki Muhammed Bahadır Altundağ’ın işlettiği kuyumcu dükkanına geldi.
DHA'nın haberine göre şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri içeri girip Altundağ’ı sırt ve omzundan tabancayla vurdu. Altundağ kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise camekandaki bilezik ve ziynet eşyalarını alıp çıktı. Şüpheliler motosikletle kaçarken, olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Altundağ, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altundağ’ın, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.