Kuyumcunun dikkati, dolandırıcının 257 bin liralık oyununu bozdu

Kırıkkale'de yaşayan emekli Fevzi G.'yi telefonla arayarak kendisini 'başkomiser' olarak tanıtan dolandırıcı, bir suça karıştığı gerekçesiyle banka hesap numarasına para göndermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Fevzi G. evinde bulunan altınlarını nakit paraya çevirmek için kuyumcuya geldi.
Zafer Caddesi üzerinde kuyumculuk yapan Metin Akçalı ise 257 bin lirayı göndermek için IBAN numarasını istedi. Fevzi G.'nin oğluna göndermek için verilen hesap numarasında ad ve soyadın farklı olduğunu fark eden kuyumcu Akçalı, durumdan şüphelenince dolandırıcıyı aradı. Kendisini polise ihbar edeceğini söyleyince de telefonu kapandı.
"AMCA BAK SEN DOLANDIRILIYORSUN"
İHA'nın haberine göre; Metin Akçalı, yaptığı açıklamada, müşterisi olduğu yaşlı bir vatandaşın 257 bin liralık altın bozduracağını ve parayı da havale yapacağını söyledi. Müşterisi Fevzi G.'den para isteyen kişinin oğlu olmadığını fark eden Akçalı, "Yaklaşık 257 bin liralık altın bozduracağını ve bir akrabasına havale yapacağını söyledi. Ben de önce altınları hesapladım. Amcayı da tanıyorum daha önceden de benim müşterimdi. Bu 257 bin lirayı 'bana havale yap' dedi. Havale yaparken oğluna göndereceğini söyledi. IBAN'ı girdiğim zaman adamın ismini bildiğim için baktım yabancı biri çıkıyor. Sonra 'Amca sen bu parayı kime gönderiyorsun' dedim. Amca tereddüt etti, biraz kızardı. Ben de şüphelendim. Sonra kapıya gitti kendisi, tekrar geldi. Bana isim verdi 'Şu isime havale yapacaksın' dedi. Bir baktım dolandırıcı. Dedim ki 'Amca bak sen dolandırılıyorsun. Bu seni kandıracak senin 257 bin lira paran yazık günahtır heba olacak ve bu hırsızlıktır, suçtur' dedim" diye konuştu.
"TELEFONU YÜZÜME KAPATTI"
Akçalı, "Burada polis arkadaş da vardı. Sağ olsun bu konuda yardımcı oldu. Daha sonra karşı taraf amcayı aradı. Tekrar telefonu elime alınca da adam telefonu yüzüme kapattı. Parası da helalmiş. Ben hakimim, bek kaymakamım, ben belediye başkanıyım, ben valiyim, ben emniyet müdürüyüm, ben savcıyım diye kendisini tanıtan kişiler para istenirse kuyumcu arkadaşlarımıza ve meslektaşlarımıza söylesin" dedi.
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