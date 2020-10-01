Kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli yakalandı - BOLU

AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan gelen 2 kişinin kentteki 3 kuyumcuya giderek sahte altın sattığı bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan 37 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.Aynı yöntemle 20'ye yakın dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen Z.K. (43) ve F.Y. (32) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada, 40 bin lira ile çok sayıda sahte altın ele geçirildi.Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.Bu arada şüphelilerin sahta altın sattığı kuyumcuların, polis ekiplerinin operasyonuyla durumdan haberdar olduğu öğrenildi.Öte yandan şüphelilerin kuyumculara sahte altın sattığı anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkati çeken şüphelinin kuyumcuya elindeki sahte altını sattıktan sonra iş yerinden ayrılması yer alıyor.