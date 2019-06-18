18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çavuşculu, kuyumculuk sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kuyumcu açmak isteyen herkesin belli yeterliliklere sahip olması gerektiğine işaret eden Çavuşculu, sektöre yönelik bir kanun çıkarılmasının önem taşıdığını söyledi.
Çavuşculu, bugün isteyen herkesin kolaylıkla kuyumcu olabildiğini ve kötü niyetli kişilerin de dükkan açabildiğine işaret ederek, "Çıkarılacak kanunda 'Bir kuyumcu nasıl açılmalı, kuyumcunun kaç kilo altını olmalı, kuyumcu altın dışında gümüş satabilir mi, pırlanta satıyorsa bunun eğitimini aldı mı?' gibi detaylar bulunmalı, standartlar yer almalı." diye konuştu.
Kuyumcu dükkanı açılırken, polis, belediye ve bölgedeki kuyumcular odası veya dernekler tarafından kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çeken Çavuşculu, belirli kontroller sonucunda bir kişinin kuyumcu dükkanı açıp açamayacağına ve o dükkanın kuyumcu olup olamayacağına karar verilebileceğini bildirdi.
SAHTE ALTIN UYARISI
Çavuşçulu, son dönemde sahte altın vakıalarıyla karşılaştıklarını, bazı kötü niyetli kişilerin de sahte altınlarla kuyumcu dükkanlarını hedef aldığını dile getirdi.
Kuyumcuları, sahte altınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Çavuşculu, kuyumcuların çalıntı malları satın almalarını önlemek içiin birbirlerini uyardıklarını ve tespitlerini emniyet güçlerine ilettiklerini de sözlerine ekledi.
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