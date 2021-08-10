İHA

Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.G. isimli bir kadın, girdiği kuyumcuda altın satın almak istediğini belirtti. Altınlara baktığı sırada görevlinin bir anlık dalgınlığından faydalanarak piyasa değeri yaklaşık 130 bin lira olan altınları alarak kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, önce güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da F.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Altınlara el koyan ekipler kuyumcuya geri teslim etti. F.G. emniyetteki işlemlerinin ardından Hırsızlık Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.