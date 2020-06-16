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Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün silahlı 3 kişi tarafından bir kuyumcudan 150 bin lira değerinde altın çalınmasının, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

16.06.2020 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında - ŞANLIURFA
AA

İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki 11 Nisan Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İzzet Kılıç'ın iş yerinde dün meydana gelen soygunla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Kaçan zanlıları bulmak için yoğun şekilde delil araştırması yapan ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Soygun anının kameralarca kaydedildiği tespit edildi.Görüntülerde, üzerinde 3 kişinin olduğu bir motosikletin iş yerinin önüne gelerek durduğu, şüphelilerden birinin camı kırarak yüzük ve küpelerin olduğu altınları aldığı, diğer bir şüphelinin de elindeki uzun namlulu silahla yere doğru ateş ederek iş yerindekilerin dışarıya çıkmasını engellediği yer aldı.Yüzlerini "puşi"yle gizlemeye çalışan şüphelilerin altınları aldıktan sonra, geldikleri ve sürücüsünün terk etmediği motosikletle kaçtığı görüldü.Yaklaşık 150 bin lira değerinde altın çaldıkları belirtilen zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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