Milyonluk soygunun ardından teknede eğlenirken yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, girdikleri kuyumcudan silah zoruyla piyasa değeri 1 milyon 300 bin lirayı bulan ziynet eşyası ve altın takıları yağmalayarak kaçan 4 soyguncu, kiraladıkları teknede eğlenirken yakalandı.
Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde geçen salı günü meydana gelen olayda, bir kuyumcu, yüzü maskeli ve silahlı 4 kişi tarafından yağmalandı. İki kişi dışarıda gözcülük yaparken, iş yerine otomatik silahlarla giren iki kişi, kuyumcu ve müşterisini silah zoruyla etkisiz hale getirdi.
Silahların dipçiğiyle tezgah camlarını kırarak yağmalayan soyguncular, vitrindeki ziynet eşyası ve takıları da alarak geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.
ÇALINTI OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ OLARAK BULUNDU
İhbarın ardından olay yerine gelen polisin çevrede yaptığı aramalarda soyguncuların izine rastlanmazken, güvenlik kameraları yardımıyla kaçtıkları otomobilin plakası belirlendi. Çalıntı olduğu tespit edilen otomobil, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) yardımıyla olaydan 2 saat sonra terk edilmiş olarak bulundu.
TAKILARIN BİR KISMINI OTOMOBİLDE UNUTMUŞLAR
Otomobilde yapılan aramada, kuyumcudan alınan 22 taşlı yüzük, 4 bilezik ve 1 alyansın yanı sıra soygunda kullanılan 4 kar maskesi, 4 yağmurluk, 1 mont ele geçirildi. Soyguncuların otomobili aceleyle terk ederken takıları unuttuğu öğrenildi.
KİRALADIKLARI TEKNEDE EĞLENİRKEN YAKALANDILAR
Polis, otomobilin terk edildiği adres çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek soyguncuların eşkalini belirledi. Yapılan teknik çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen Cem Ö. (22), Emre B. (21), Arjin Ç. (21) ve Samet K. (23) kiraladıkları bir teknede eğlenirken yakalandı.
Çeşitli suçlardan poliste kayıtları olduğu öğrenilen soyguncuların kiraladıkları tekne ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 otomatik av tüfeği, 4 tabanca, 1 otomatik tabanca, bu silahları ait mühimmat, 2 tektaş yüzük, 2 kol saati ve 11 bin 445 lira ele geçirildi.
ZİYNET EŞYASI VE TAKILAR BULUNAMADI
Kuyumcudan yağmalanarak çalınan 1 milyon 300 bin liralık ziynet eşyası ve takılar tüm aramalara rağmen bulunamadı. Gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürülen şüpheliler, burada yapılan sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Kuyumcunun yağmalanması ve soygun anları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin çaldıkları otomobille ara sokaktan çıkıp kuyumcunun bulunduğu caddeye gittikleri görünüyor. Ellerinde otomatik silahlarla içeri giren soyguncular, silah tehdidiyle kuyumcu ve müşteriyi etkisiz hale getirdikten sonra silahın dipçiğiyle tezgahın camlarını kırıyor. Tezgah ve vitrindeki ziynet eşyası ve takıları alan şüpheliler bunları bir torbaya boşalttıktan sonra kaçıyor.
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