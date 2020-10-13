Antalya'nın Elmalı'ya bağlı Küçük ve Büyük Söğle mahallelerinde üretilen Söğle peyniri, Batı Akdeniz'in en yüksek noktalarından 3086 rakımlı Kızlar Sivrisi'nin eteklerinde otlayan keçilerin sütünden üretiliyor.
DHA'nın haberine göre keçi sütünün kaynatılıp, mayalanarak üretildiği Söğle peyniri haziran ayı ortalarında ortalama 70 kilo gelen derilere doldurularak, kuyulara atılıyor.
Önce rende, sonra elle ufalanan Söğle peyniri keskiç denilen bir sopa ile derilere dolduruluyor. Derilerin ağzı dikilip, haziran ayı ortasında 10 metre derinliğinde, 2 metre genişliğinde, 2250 rakımdaki antik dönemden kalan kuyulara atılıyor.
Bu kuyularda 4 ay kalan deriler, aşağı iple inen kişilerce iplerle bağlanarak yukarı çıkarılıyor. Özel tadı ve aroması olan peynirler daha sonra satışa sunuluyor.
KİLOSU 100 LİRA
Söğle peyniri yalnızca bölgede keçi sürüsü olan 15 çoban tarafından üretiliyor. Yılda sadece 100 deri Söğle peyniri üretilebiliyor. Her deride ortalama 70 kilo peynir oluyor. Yıllık ortalama üretim 7 ton civarında. Kızlar Sivrisi'nin doruklarına yakın noktalarda doğal ortamda otlayan keçilerin sütünden üretildiği için farklı tadı ve aroması olan Söğle peyniri Söğle peyniri kilosu 100 liradan satışa sunuldu.
Yöresel lezzetin öncü üreticilerinden Cemal Alkaya, "Söğle peyniri yöremize özgü bir marka peynir. Tuzun dışında hiçbir katkı maddesi yok. En önemli özelliği doğal ortamda beslenen keçilerin sütünden yapılması" dedi.
NUH'UN AMBARI PROJESİNE ADAY
Söğle peynirinin tanıtılması için çalışmalar yapan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "Söğle peyniri, Elmalı'ya özgü bir marka peynir. Kültürel bir mirasımız ve yöremize özgü bir lezzetimiz. Sadece Küçük ve Büyük Söğle mahallelerimizde üretiliyor. Bunun öncelikle üretimini artırmak, ardından coğrafi işaret almak istiyoruz. İçinde bulunduğumuz aşamada geleneksel yöntemle üretilen yerel gıda ve üreticilerin yer aldığı Nuh'un Ambarı Projesi'ne aday durumda. Çok yakında bu listeye girecek, ardından yöresel bir marka haline gelecek" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!