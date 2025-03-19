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        Haberler Gündem Çevre Kuyucuk Kuş Gölü bataklığa döndü | Son dakika haberleri

        Kars'taki Kuyucuk Kuş Gölü bataklığa döndü

        Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci Ramsar alanı olarak bilinen Kars'taki Kuyucuk Kuş Gölü, kuraklığın ardından şimdi de karın erimesiyle bataklığa dönüştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:28 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:28
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        Kuyucuk Kuş Gölü bataklığa döndü
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        Kars'ın önemli doğal alanlarından biriyken kuraklıkla tamamen kuruyan Kuyucuk Kuş Gölü, karların erimesiyle birlikte bataklığa dönüştü.

        Türkiye'nin 13. Ramsar Alanı ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci Ramsar alanı olarak bilinen göldeki değişimin temel nedenlerini iklim değişikliği, tarımsal sulama, su kaynaklarının bilinçsiz kullanımı ve çevresel ihmaller olarak sıralanıyor.

        Gölü besleyen su kaynaklarının azalmasıyla birlikte, bölgedeki ekosistem de hızla çöküşe geçti.

        Kars Veterinerler Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, Kuyucuk Gölü'nün kısa sürede eski günlerine dönmesini beklediklerini ifade etti. Başkan Ercan Ödül, şunları söyledi:

        "Kuyucuk Gölü bilindiği üzere 230'dan fazla türün ve yaklaşık kuşu saklama kapasitesine sahip olan 1'inci derece özellikle su kuşlarının ortamı olarak uluslar arası öneme sahip bir sulak alan olarak geçmektedir. Türkiye'nin 13. Ramsar alanı, yani uluslararası öneme sahip sulak olarak sözleşmeye tabi olan bir alandır.

        Özellikle 2019 ve 2021 yılları arasında tamamen Arpaçay Kuyucuk Gölümüz eski gücünde olmadığını ve sulak alanın özellikle daraldığını görüyoruz. İnşallah karların erimesinden sonra ve yapay göletlerin de yıkılmasının verdiği etkiyle tekrar eski günlerine dönmesini ve 230 türün, yaklaşık 30 bine ait kuşun orada görüntülenmesini inşallah hayal ediyoruz."

        Geçmişte 213'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü, kuş gözlemcileri ve doğa severlerin uğrak noktasıydı. Ancak, artık göçmen kuşlar uğramaz oldu; zira suyun yerini çamur ve çatlamış topraklar aldı.

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        #kuyucuk kuş gölü
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