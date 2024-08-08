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        Haberler Gündem Güncel Kuyucak'ta geççi şenliği | Son dakika haberleri

        Kuyucak'ta geççi hasat şenliği yapıldı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi'nde geççi domates hasat töreni düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 08.08.2024 - 14:24
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          Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Aydın'ın Kuyucak, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 900 eakım ve üzeri mahallelerde geççi domates üretiminin yaygınlaştırılması projesi ile 24-27 Mayıs tarihlerinde 736 çiftçiye yüzde 75 bakanlık katkısı ile dağıtımı gerçekleştirilen 275 bin adet domates fidesi için hasat töreni gerçekleştirildi.

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          Proje hakkında bilgiler veren Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, "Proje ile dekara bin fide dikimi yapılmak suretiyle toplam 275 dekar alanda domates üretimi gerçekleştirildi. Proje ile pazardaki arz boşluğunun doldurulması, mahallelerdeki çiftçilerin tarımsal üretimlerine katkı ve çeşitlilik sağlayarak gelirlerinin arttırılması, refah seviyelerinin yükseltilerek kırsaldan kente göçün önlenmesi hedefleniyor. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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          Hasat Şenliği'ne Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcıları Ali Rüstem Şanlı ve H. Eray Yeşilçayır, Kuyucak İlçe Tarım Müdürü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, Ziraat Odası Başkanı, davetliler ve üreticiler katıldı.

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