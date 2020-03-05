05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuyruğunun bir kısmı kopan ata başka atlardan alınan kıllarla ilave yapıldı - ANTALYA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Rahman cinsi 'Asım' isimli atın görüntüleri- Veteriner hekim Halil Bilgin'in atla gezmesi- Kuaför Fikret Kavurt'un açıklamaları- At sahibi Halil Bilgin'in açıklamaları
Antalya'da atın bir kısmı kopan kuyruğuna başka atlardan alınan kıllarla ilave yapıldı- Atın sahibi veteriner hekim Halil Bilgin:- "Kuaför arkadaşım sayesinde psikolojisi ve görselliği bozulan atım, eski günlerine geri döndü"- Kuaför Fikret Kavurt:- "Yıllardır kadınlara yaptığım kaynağı bir ata uygulamak beni de çok heyecanlandırdı. Hayvanların da bu tarz dokunuşlara ihtiyacı var" Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir atın büyük bir kısmı kopan kuyruğu, başka atlardan alınan kıllarla uzatıldı.Uzunoluk Mahallesi'nde yaşayan veteriner hekim Halil Bilgin, bakımını üstlendiği üç rahvan attan birinin bir süre önce kuyruğunun bir kısmının koptuğunu fark etti.Bilgin, "Asım" isimli atının kuyruğunun ekleme yapılarak uzatılması için kuaför Fikret Kavurt'tan yardım istedi.Kavurt, 2,5 saat süren çalışmayla başka atlardan aldığı kılları saç kaynağı yöntemiyle hayvanın kuyruğuna ekledi.Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yaşındaki atının kuyruğunun büyük kısmının koptuğunu görünce moralinin bozulduğunu söyledi.Görünüşünün yanı sıra psikolojisinin de bozulduğunu düşündüğü atı için ne yapabileceğini araştırmaya başladığını anlatan Bilgin, "Eşimin de yönlendirmesiyle kadınların kaynak yöntemiyle saç ekleme yaptırdığı aklımıza geldi. Hemen ilçemizde bulunan kuaför Fikret Kavurt arkadaşımı aradım." diye konuştu.Kavurt'un ricasını kabul etmesi üzerine diğer atların kuyruklarını seyrelterek kıl topladıklarını belirten Bilgin, daha sonra atını yeni kuyruğuna kavuşturduklarını dile getirdi.Bilgin, "Sağ olsun kuaför arkadaşım sayesinde psikolojisi ve görselliği bozulan atım, eski günlerine geri döndü. At, kuyruğunun yerine geldiğini hissetti. Kaynak yapıldığı günden sonra atımın neşesi yerine geldi." ifadesini kullandı.- "Onu mutlu ettiğimize inanıyorum"Fikret Kavurt ise hayvanları çok sevdiği için arkadaşının isteğini çevirmediğini söyledi.İlk başta tedirgin olduğunu aktaran Kavurt, "Yıllardır kadınlara yaptığım kaynağı bir ata uygulamak, beni de çok heyecanlandırdı. Hayvanların da bu tarz dokunuşlara ihtiyacı var. İşlemi yaparken at sakin durarak bize yardımcı oldu. İki buçuk saat uğraştık ve yaptık. Onu mutlu ettiğimize inanıyorum. Bu işlemi bitirdiğimde gözlerinden ne kadar mutlu olduğunu hissettim." sözlerine yer verdi.
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