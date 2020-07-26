Kuyruğu tel örgülere sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - MUĞLA

Akyarlar Mahallesi Kemer Caddesi Manolya Sitesi'nin tel örgülerine bir kedinin kuyruğunun sıkıştığını gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, makasla telleri keserek kediyi bulunduğu yerden kurtardı.Vatandaşlar, itfaiye ekibine teşekkür etti.

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